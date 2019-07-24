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Богдан попросил Кабмин заняться вопросом увольнения Кличко с должности главы КГГА

12:29, 24 июля 2019
Политика
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Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА / КГГА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Саенко.

"Да, такое письмо получено. Оно будет рассмотрено в установленном порядке ", - отметили в пресс-службе министра.

Агентству УНИАН в пресс-службе главы государства подтвердили факт направления соответствующего письма. Указывается, что такое письмо направлено в соответствии с требованиями закона и Конституции Украины.

"Так же, как были представления на увольнение председателей других облгосадминистраций", - пояснили в пресс-службе президента.

Решение аргументировано 118 статьей Конституцией Украины. Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар.

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Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только человек, избранный Киевским городским головой".

25 июня 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправления в столицу.

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Теги: #Кличко#Богданпогода в Киеве