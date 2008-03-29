Правительству Тимошенко поставили пятерку за пиар

Деятельность правительства Юлии ТИМОШЕНКО имеет определенные успехи, несмотря на ограничения извне и со стороны определенной части коалиции. Такое мнение выразили большинство экспертов, опрошенных Институтом Горшенина относительно итогов 100 дней деятельности правительства.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НАУКМА Алексей ГАРАНЬ подчеркнул, что на самом деле нынешнее правительство не имело полноты действий. „Его пространство было очень ограничено как внешними действиями, так и сопротивлением, которое было со стороны определенной части коалиции”, - заметил он. Эксперт напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО не удалось провести кадровые изменения в руководстве Фонда госимущества, Антимонопольного комитета, даже доукомплектовать правительство, когда речь идет о должности вице-премьера по ТЭК. „И, безусловно, нужно добавить блокирование парламента, поскольку это не давало возможности создания соответствующей законодательной базы”, - сказал А.ГАРАНЬ.

„Поэтому мы можем говорить об успехах на отдельных направлениях. В этом смысле я бы отметил ликвидацию газового посредника. Это было одним из признаков того, что, несмотря на все проблемы, политическая инициатива осталась за правительством”, - сказал эксперт. По его словам, можно говорить также о том, что выросло наполнение бюджета: это поступления от таможни и возвращение НДС. „То есть, правительство взялось за эти направления и действовало здесь, я бы сказал так, в присущем ТИМОШЕНКО решительном стиле”, - подчеркнул А.ГАРАНЬ.

„На западном направлении было продемонстрировано единство действий Президента и Ю.ТИМОШЕНКО”, - заметил он, добавив, что речь идет о завершении процесса подписания соглашения по ВТО, а также о начале переговоров с ЕС относительно зоны свободной торговли и даже ПДЧ.

Народный депутат Украины (фракция НСНУ) Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что главное достижение правительства – это выполнение властью своих предвыборных обязательств. „Во-первых, она (ТИМОШЕНКО) выполнила свое обязательство относительно выплат сбережений. Во-вторых, она выполнила еще два обязательства. Силами коалиции был снят Киевский городской председатель. И силами коалиции был в первом чтении принят и отправлен в Конституционный Суд закон об отмене депутатской неприкосновенности. И в этом плане есть большое изменение”, - подчеркнул депутат. По его мнению, это свидетельствует о том, что коалиция показала ответственность за выполнение своих предвыборных обещаний.

Вместе с тем, народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Владимир СИВКОВИЧ убежден, что люди еще больше потеряли уверенность в завтрашнем дне. „Значительно возросла инфляция. Отсюда все выводы. Возросли цены”, - подчеркнул он. По его словам, отмечено также несоответствие денежной массы росту товаров потребления отечественного производителя, что, по мнению В.СИВКОВИЧА, привело к увеличению импорта. „А это привело к дисбалансу во внешнем торговом балансе. В конце концов, это удар по экономике и - падение темпов роста», - подчеркивает депутат.

Народный депутат Украины (фракция Блока Литвина) Олег ЗАРУБИНСКИЙ заметил, что уровень жизни людей снизился. „Что касается профессионализма правительства, то он тоже оставляет желать лучшего, как и предыдущего правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Многие люди просто не специалисты в той отрасли, которую они возглавляют”, - говорит О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что его общая оценка совпадает с тем, что Владимир ЛИТВИН сказал на заседании правительства: „в политическом плане, в плане пиара, и в плане отвоевывания позиций у своих союзников – пятерка, в экономическом плане – тройка по пятибалльной системе».

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Андрей ШЕВЧЕНКО подчеркивает, что самое главное изменение – это выплата сбережений. „Я бы не переоценивал финансовую (материальную) ценность этого, но она очень важна с точки зрения отношений граждан и власти. Это пример того, что власть может выполнять то, что обещает”, - отмечает депутат.

В экономике самое главное изменение, по его словам, это изменение газовых отношений с Россией. “Вне зависимости от того, какой будет дальше цена на газ, мы видим, что есть радикально другой подход, другая философия заложена, с рынка устраняется коррупционный посредник. Дай Бог, чтобы не появился на его месте другой посредник, но это изменение философии отношений с Газпромом”, - сказал А.ШЕВЧЕНКО.