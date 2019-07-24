Превратить Донбасс в "черную дыру": журналист объяснил цель "паспортного" указа Путина

По мнению журналиста, Россия провоцирует депопуляцию Донбасса, "чтобы сделать не только себе хорошо, но и Украине плохо".

Россия в перспективе намерена раздавать свои паспорта по упрощенной процедуре не только жителям Донбасса, но и всех областей Украины.

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Об этом заявил журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина относительно упрощенного получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, передает «Обозреватель».

Сазонов напомнил, что ранее вышел указ об упрощенном предоставлении российского гражданства для всех, кто по временным разрешениям или по другим причинам находится на территории РФ: "Это примерно чуть меньше миллиона человек – мигранты, беженцы, кто угодно".

"Россия решает целый ряд проблем. Думаю, что в перспективе будет упрощенное предоставление гражданства не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харьковской, Одесской и вообще по всей территории Украины. Россия закрывает свою демографическую проблему – нехватка населения и старение", – заявил журналист.

"Второе – страна стремительно деславянизируется. Она уже не является доминирующей христианской, там уже доминирует мусульманская религия. И очень много приезжих, очень разрастается окраина, бывшие колонии, а славянское население уменьшается и концентрируется в европейской части. Закрыть дыру за счет молодых людей славянской национальности и христианского вероисповедания, которые будут работать и платить налоги – это способно хоть как-то удержать "русский мир" хотя бы в рамках приличия", – подчеркнул Сазонов.

По мнению блогера, Россия провоцирует депопуляцию Донбасса, "чтобы сделать не только себе хорошо, но и Украине плохо".

"Обеспечив ужасные условия на оккупированных территориях, они выманивают из оккупированных территорий трудоспособное население, легкое на подъем. Убедить пенсионера уехать, если его не убедила уехать война – очень трудно. А вот молодежь, которая в состоянии найти себе работу, имея российское гражданство – легче . В результате они покидают Донбасс полностью обескровленным, без рабочей силы", – пояснил эксперт.

"Когда Донбасс вернется в Украину, мы получим регион с разрушенной инфраструктурой, без производства, который некому восстанавливать. Даже если будут деньги, работать там будет некому. Даже если будут созданы предприятия, на них работать будет некому. Регион превращается в мощную "черную дыру" – в ужасном состоянии, разрушен, населен пенсионерами", – подчеркнул Сазонов.