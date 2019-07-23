Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля (фото)

Комплексы установлены в пунктах пропуска "Великая Писаревка" и "Николаевка" на границе с Российской Федерацией и в пункте пропуска "Староказачье" - на границе с Республикой Молдова.

Украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.

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Комплексы TSA и RAPISCAN установлены в пунктах пропуска "Великая Писаревка" и "Николаевка" на границе с Российской Федерацией и в пункте пропуска "Староказачье" - на границе с Республикой Молдова, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу.

Начиная с 2005 года, стационарными комплексами оборудованы 74 пункты пропуска, кроме того, органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

Ранее в ГПСУ сообщили, что въезд на территорию Украины по состоянию на сегодня запрещен для 37 тыс. 518 человек, среди которых 9 тыс. 301 гражданин РФ.