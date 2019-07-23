На территорию Украины запрещен въезд для почти 40 тысяч человек, из которых 9 тысяч - граждане РФ

Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если направляются на похороны.

Въезд на территорию Украины по состоянию на сегодня запрещен для 37 тыс. 518 человек, среди которых 9 тыс. 301 гражданин РФ.

Об этом 112.ua сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на 23 июля 2019 запрещен въезд в Украину - 37 тыс. 518 лицам (из них граждане Российской Федерации - 9 тыс. 301 лицо)", - сообщили в ГПСУ.

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Напомним, что въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря.

Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить захоронение. В декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

В то же время в ГПСУ сообщили, что в настоящее время граждане Российской Федерации пересекают границу Украины, как все иностранные граждане, без особых исключений.

В ГПСУ отметили, что россияне могут въехать на территорию Украины, если у них имеются:

паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами России;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт моряка (удостоверение моряка);

летное удостоверение члена экипажа;

подтверждение цели запланированного визита;

наличие достаточного финансового обеспечения на период пребывания;

подтверждение возможности получить достаточное финансовое обеспечение законным способом.

"Также, должностными лицами Госпогранслужбы осуществляется процедура обязательной фиксации биометрических данных (в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства") в пунктах пропуска через государственную границу (в том числе и граждан Российской Федерации)", - добавили в ГПСУ.

Кроме того, как отметили в ГПСУ, с начала года въезд в Украину запрещен для 1 тыс. 496 россиян.

"С 01 января 2019 года запрещен въезд в Украину 1 тыс. 496 гражданам Российской Федерации", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, что въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября 2018 года в рамках военного положения, которое был отменен 26 декабря. Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований", например, если необходимо посетить захоронение. В декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.