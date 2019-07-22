В "Слуге народа" заявили, что в первую очередь в новой Раде будут инициировать снятие депутатской неприкосновенности

В партии уверяют, что имеют политическую волю, чтобы ограничить иммунитет депутатов.

Партия «Слуга народа» в новом созыве Верховной Рады хочет одним из первых решений снять депутатскую неприкосновенность.

Об этом в эфире "Громадского" заявила пятый номер в списке политсилы Галина Янченко.

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По ее словам, «Слуга народа» готова сотрудничать с другими силами, в частности с целью внесения изменений в Конституцию.

«Первое, о чем стоит говорить и о чем стоит вспомнить в этом контексте, это снятие депутатской неприкосновенности», – сказала Янченко.

Кандидатка заверила, что «Слуга народа» имеет политическую волю, чтобы ограничить иммунитет депутатов.

«И мы искренне надеемся, что в парламенте будут и другие политические силы, которые готовы выполнить это обещание, которое украинцы заждались уже 28 лет», – добавила она.

На вопрос, готова ли партия сотрудничать с партией «Голос», которая также настаивает на необходимости отмены неприкосновенности, Янченко ответила: «Если они готовы поддержать эту инициативу, то конечно».

Как сообщал УНИАН, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что новый созыв Верховной Рады может начать работу в конце августа - начале сентября.