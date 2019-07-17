Зеленский рассказал, каким хочет видеть будущее правительство (видео)
23:56, 17 июля 2019Политика
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Президент добавил, что в нынешнем правительстве есть "пару людей", с которыми, возможно, будет продолжена работа.
Иллюстрация / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким хочет видеть будущее правительство.
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В интервью, которое было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, Зеленский сказал:
"Хочется нормальных, честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых, нормальных людей, свежих".
При этом Зеленский добавил, что в нынешнем правительстве есть "пару людей", с которыми, возможно, будет продолжена работа. "Но это мы будем решать", - добавил глава государства.
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