Зеленский рассказал, каким хочет видеть будущее правительство (видео)

Президент добавил, что в нынешнем правительстве есть "пару людей", с которыми, возможно, будет продолжена работа.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким хочет видеть будущее правительство.

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В интервью, которое было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, Зеленский сказал:

"Хочется нормальных, честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых, нормальных людей, свежих".

При этом Зеленский добавил, что в нынешнем правительстве есть "пару людей", с которыми, возможно, будет продолжена работа. "Но это мы будем решать", - добавил глава государства.