Большинство российских журналистов не захотели участвовать в мероприятиях к пятилетию катастрофы MH17

На траурных мероприятиях будет не более трех журналистов из России.

Большинство российских журналистов не выразили желания принимать участие в мероприятиях по случаю пятой годовщины крушения «Боинга» рейса MH17 над Донбассом.

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Как сообщает «Эхо Москвы», об этом в радиоэфире сообщил специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.

«К сожалению, практически никто из российских журналистов на эту церемонию приехать не решился. Это очень плохо. Семьям, потерявшим своих близких в катастрофе, очень важно было бы увидеть, что в России есть общество, которое трезво оценивает ситуацию в стране, понимают, что произошло. Но там будет не больше трех журналистов из России», – сказал П.Каныгин.

Напомним, Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был предводителем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за утичтожение самолета и за причинение смерти пассажирам согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.