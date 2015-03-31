Кремль видит в Европе моральную угрозу - глава МИД Нидерландов

Россия намерена подорвать единство Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс во время выступления в Лайденском университете, сообщает Европейская правда.

"Россия намерена подорвать европейское единство, например, поддерживая такие антиевропейские партии, как "Национальный фронт" (Франция. - Ред.). Партии, которые торгуют страхом - тот самый подход, который взяла на вооружение Россия, изображая Запад как врага", - отметил он.

"Это не только говорит что-то о партии и о Путине, но также показывает, что Кремль видит в нашей Европе угрозу - экономическую, политическую и прежде всего моральную", - подчеркнул Кундерс.

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По его словам, ЕС должен одновременно продолжать оказывать давление на Россию и добиваться политического решения конфликта на Донбассе.

"Россия и россияне - это не наш враг, но мы не можем допустить, чтобы европейские правила в отношении национального суверенитета и применение силы были нарушены в одностороннем порядке", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна быть единой в политике в отношении РФ.