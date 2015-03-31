Конституционная комиссия может впервые собраться уже на этой неделе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня президент подписал указ о персональном составе Конституционной комиссии, которую было предложено мне возглавить", - отметил Гройсман.

"Итак, начинаем нарабатывать изменения к главному закону страны. Первое заседание мы планируем собрать уже на этой или следующей неделе", - сообщил он.

По словам Гройсмана, это будет не просто учредительное заседание - по его результатам необходимо будет выработать четкие сроки работы и алгоритм разработки ключевых положений Конституции.

"Мы должны решить принципиальный момент - нарабатывать все изменения в Конституцию сразу или отрабатывать по разделам. В частности, изменения по децентрализации должны быть приняты безотлагательно, чтобы уже осенью провести выборы по новой системе", - подчеркнул председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Петр Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения к Основному Закону.

Согласно пункта 28 ч. 1 ст. 106 Конституции, комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.

Сегодня, 31 марта, президент подписал указ № 190/2015 "Вопросы Конституционной комиссии", которым утвердил персональный состав комиссии.

Председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель ВР Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.