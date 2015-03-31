Конституционная комиссия может впервые собраться уже на этой неделе
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, который указом президента был определен председателем Конституционной комиссии, заявляет, что первое заседание может состояться уже на этой неделе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня президент подписал указ о персональном составе Конституционной комиссии, которую было предложено мне возглавить", - отметил Гройсман.
"Итак, начинаем нарабатывать изменения к главному закону страны. Первое заседание мы планируем собрать уже на этой или следующей неделе", - сообщил он.
По словам Гройсмана, это будет не просто учредительное заседание - по его результатам необходимо будет выработать четкие сроки работы и алгоритм разработки ключевых положений Конституции.
"Мы должны решить принципиальный момент - нарабатывать все изменения в Конституцию сразу или отрабатывать по разделам. В частности, изменения по децентрализации должны быть приняты безотлагательно, чтобы уже осенью провести выборы по новой системе", - подчеркнул председатель ВР.
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Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Петр Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения к Основному Закону.
Согласно пункта 28 ч. 1 ст. 106 Конституции, комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.
Сегодня, 31 марта, президент подписал указ № 190/2015 "Вопросы Конституционной комиссии", которым утвердил персональный состав комиссии.
Председателем Конституционной комиссии (по согласию) является председатель ВР Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.