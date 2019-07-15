Экс-соратника Януковича Иванющенко вернули в розыск

Юрий Иванющенко снова внесен в базу розыска МВД.

Министерство внутренних дел возобновило розыск соратника экс-президента Виктора Януковича, бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Читайте такжеГПУ возобновила расследование в отношении Иванющенко

На сайте указано, что Иванющенко исчез 15 декабря 2014 года, разыскивается как лицо, скрывающееся от органов и обвиняемое по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 179 и ч. 3 ст. 358.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, основанием для восстановления Иванющенко в розыскных базах стало то, что на днях Нацполиция получила от Генеральной прокуратуры копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области, которым было закрыто уголовное производство в отношении Иванющенко.

По словам Тракало, Иванющенко разыскивается пока только в пределах Украины, так как объявление в международный розыск является компетенцией Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ намерена вместе со швейцарскими коллегами активизировать расследование по делам в отношении Иванющенко и конфисковать его средства.

"Проблема Иванющенко состоит из следующих кейсов: первое - он подозревался в хищении средств Киотского протокола, который якобы заключался на ремонт различных социальных объектов: школы, больницы и т.д. К сожалению, все до одного объекты фирмы, которая связана с Иванющенко, расположены на временно оккупированных территориях. Как вы понимаете, ни следствие, ни экспертизы провести в Красном Луче, Луганске просто невозможно. Этот кейс, к сожалению, мы не можем развивать", - заявил Луценко.

Перед тем стало известно, что ГПУ проводит расследование по факту организации Иванющенко хищения госсредств в особо крупных размерах на сумму около 177 млн грн при заключении договоров между ГП "ДГосэкоинвест" и ООО "Карпатыбудинвест". Также расследование проводится по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах на сумму около 650 млн грн.

5 июля 2019 года Генпрокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко в присвоении и растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.