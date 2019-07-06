Руководитель РИА "Новости Украина" Вышинский может сбежать из Украины после заседания суда 15 июля - прокурор АР Крым

Бывшему главному редактору РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и проведения подрывной информационной деятельности против Украины. 22 июля истекает срок меры пресечения, избранной Вышинскому, в виде содержания под стражей.

Бывший главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский может сбежать из Украины после заседания суда 15 июля.

Об этом прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов написал в своей статье для DT.UA.

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По его данным, на 15 июля назначено судебное заседание по делу Вышинского, во время которого, вероятно, адвокаты будут подавать ходатайство об изменении их подзащитному меры пресечения с содержания под стражей на залог, а прокуратура АР Крым будет обосновывать риски его побега за границу в случае выхода из СИЗО.

Мамедов отметил, что в распоряжении правоохранительных органов есть доказательства подрывной деятельности Вышинского против Украины на пользу РФ.

Прокурор подчеркнул, что Вышинский может скрыться вслед за другим фигурантом этого же дела — Владимиром Скачком, который сбежал в Россию и теперь воюет с Украиной из эфиров российских каналов.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

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7 мая суд продлил до 22 июля меру пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей. В тот же день Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Вышинского относительно его задержания.

3 июля заседание Подольского райсуда Киева в деле Вышинского было перенесено на 15 июля в связи с неготовностью прокуроров слушать дело.

В комментарии УНИАН один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский заявил, что защитники намерены просить суд об изменении меры пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.

Справка УНИАН. 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меры пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме или преступлениях против основ национальной безопасности.