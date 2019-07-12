"Хотели кино? Получайте": мэр Днепра раскрыл детали пари с Зеленским

Градоначальник Днепра сообщил, что если он выполнит условие пари и завершит ремонт моста до 14 сентября, то Зеленский обязуется выделить городу финансирование на реконструкцию аэропорта.

Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал свое пари с президентом Украины Владимиром Зеленским насчет завершения ремонта Центрального моста в городе до 14 сентября.

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Как написал Филатов на своей странице в Facebook, он очень азартный и, одновременно, медийный человек. Также он отметил, что никогда не держался за свою должность.

«Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте...Дорогие друзья, пари заключено. И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности. Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок. Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня», – написал Филатов.

Градоначальник Днепра сообщил, что если он выполнит условие пари и завершит ремонт моста до 14 сентября, то Зеленский обязуется выделить городу финансовые средства на реконструкцию аэропорта.

«Аэропорт, так аэропорт», – резюмировал Филатов.