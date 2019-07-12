Разумков назвал законы, принятие которых "Слуга народа" будет добиваться до конца года

Разумков подчеркнул, что "Слуга народа" будет настаивать на принятии законов об импичменте и незаконном обогащении.

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал законы, принятие которых эта политсила будет добиваться еще до конца 2019 года.

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«После парламентских выборов партия Слуга народа будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности», — заявил Разумков, пишет журнал НВ.

Он добавил, что партия Слуга народа сейчас разрабатывает закон о парламентской оппозиции.

Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

3 июня Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении, Рада отказалась его рассматривать 6 июня.