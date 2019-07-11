Нацсовет по телевидению не доказал связи Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

Заместитель председателя Нацсовета отметила, что каналы куплены "подставным лицом".

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связи председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

По ее словам, как отмечают и депутаты, «каналы куплены, на самом деле, подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем».

Также Фещук отметила, что Нацсовет вместе с Антимонопольным комитетом Украины "начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между конечными бенефициарными владельцами "112 Украина", NewsOne и ZIK". "Эти действия уже начаты после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - добавила она.

Кроме того, Фещук призвала парламент предоставить Нацсовету "более жесткие полномочия".

Она отметила, что на сегодняшний день "с каналом "112 Украина" у нас есть 33 судебных дела по поводу нарушения ими действующего законодательства, к каналу NewsOne применено 18 штрафных санкций, которые сейчас так же оспариваются в суде".

Также Фещук подчеркнула, что сегодня Нацсовет не имеет "эффективного механизма воздействия". "То есть, мы можем только обращаться в суд, а вы знаете, сколько продолжаются судебные заседания", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия" и украинским NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назвал провокацией анонсированный телемост. По словам Данилюка, сейчас Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее "филиалом" в Киеве и преподносят это как "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. "Прошу всех прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента Порошенко допустил усиление позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на этих же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес", - подчеркнул он.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne. После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности СБУ и Нацполиции, по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.