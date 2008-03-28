В «День смеха» регионалы заставят Буша их выслушать?

14:36, 28 марта 2008
Политика
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Несмотря на все реверансы в Киеве

Депутату - регионалу  Нестору Шуфричу «еще неизвестно решение руководства ПР в отношении наших действий 31 марта и 1 апреля». Речь идет о возможной реакции Партии регионов  на приезд президента США Джорджа Буша в Украину.  

«Считаю, что было бы правильно и логично высказать  инициатору  пропихивания Украины в ПДЧ Джорджу Бушу свое отношение  к этому процессу. – Заявил Шуфрич в эксклюзивном комментарии УНИАН. - Уверен, что 1 апреля, как минимум в Парламенте, позиция Партии Регионов будет четкой, понятной и ее нельзя будет не услышать -  ни тем, кто будет совещаться, раздавать реверансы и любезности  в Киеве, ни тем, кто будет готовиться к саммиту в Бухаресте».

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