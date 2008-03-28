В «День смеха» регионалы заставят Буша их выслушать?
14:36, 28 марта 2008Политика
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Несмотря на все реверансы в Киеве
Депутату - регионалу Нестору Шуфричу «еще неизвестно решение руководства ПР в отношении наших действий 31 марта и 1 апреля». Речь идет о возможной реакции Партии регионов на приезд президента США Джорджа Буша в Украину.
«Считаю, что было бы правильно и логично высказать инициатору пропихивания Украины в ПДЧ Джорджу Бушу свое отношение к этому процессу. – Заявил Шуфрич в эксклюзивном комментарии УНИАН. - Уверен, что 1 апреля, как минимум в Парламенте, позиция Партии Регионов будет четкой, понятной и ее нельзя будет не услышать - ни тем, кто будет совещаться, раздавать реверансы и любезности в Киеве, ни тем, кто будет готовиться к саммиту в Бухаресте».
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