Начальник штаба ВМС: у России есть силы, чтобы атаковать Украину с моря

У России есть силы для того, чтобы нанести удар по Украине с моря, но на масштабную высадку десанта этих сил недостаточно.

Об этом ТСН рассказал начальник штаба Военно-морских сил Украины, контр-адмирал Андрей Тарасов.

"Если есть силы, которые могут быть доставлены, если есть высадочные средства, то угроза, конечно, существует. Такие силы есть у нашего недружественного государства. Это и десантные корабли, и военно-транспортные самолеты, и бригады морской пехоты", - сказал он.

Начальник штаба ВМС отметил, что для высадки морского десанта могут приобщаться и общевойсковые части, и части воздушно-десантных войск - и они могут высаживаться не только с самолетов, но и с кораблей.

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"То есть, угроза такая существует, она реальна", - сказал Андрей Тарасов.

Вместе с тем, по его мнению, у россиян недостаточно сил, чтобы осуществить масштабную высадку.

"Сейчас, учитывая количество десантных кораблей, авиации у нашего враждебного соседа, этих сил недостаточно, чтобы осуществить масштабную десантную высадку. Сейчас такая высадка может быть только тактического уровня", - сказал он.