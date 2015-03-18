Россия сможет атаковать Балтию через 3-4 года - Ходжес

Сейчас Россия не имеет достаточно сил, чтобы атаковать страны Балтии, однако они у нее появятся через 3-4 года.

Об этом сказал командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию Stars&Stripes, передает Украинская правда.

"Это не Красная Армия из 80-х годов прошлого века. Россия не может напасть на страны Балтии, потому что ее силы вовлечены в Украине", - отметил он.

"Я думаю, возможно через три-четыре года они будут способны к этому (атаковать страны Балтии. - Ред.) Но они не могут сделать этого сейчас, поэтому по этому поводу я спокоен", - сказал Ходжес.

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"Конечно, страх и неуверенность жителей стран Балтии можно понять - они живут в этом регионе и имеют отличающиеся от меня, жителя Флориды, точки зрения", - сказал командующий.

По его словам, отвечая на запросы стран Балтии, США направили туда своих военных для учений, таким образом наращивая присутствие сил НАТО в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ начала военные учения в Балтийском море.