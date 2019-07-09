В последнюю сессионную неделю Рада продолжила рассмотрение Избирательного кодекса: осталось еще 600 поправок (видео)

Документ, который в первом чтении проголосовали еще два года назад, принять в целом депутаты планируют послезавтра.

У Верховной Рады восьмого созыва началась последняя сессионная неделя. В зале зарегистрировались более половины депутатов, однако физически присутствующих значительно меньше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня народные избранники рассматривают Избирательный кодекс, продолжают вносить поправки, которых всего было подано более 4 тысяч. Документ, проголосованный в первом чтении еще два года назад, принять в целом депутаты планируют послезавтра.

Спикер Парубий призвал нардепов отвлечься в четверг от агитации и прийти в сессионный зал. Новый кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками, и в случае принятия эти новации будут касаться не ближайших выборов, а уже следующих.

Парламенту осталось рассмотреть около 600 поправок в Избирательный кодекс. Как передает корреспондент УНИАН, на данное время рассмотрены 3 тыс. 900 поправок. В заседании Верховной Рады сегодня участвует не более 50 народных депутатов.