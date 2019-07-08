Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузить всю антикоррупционную систему Украины

Владимир Зеленский заверил, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузки всей антикоррупционной системы Украины, включая Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему, в том числе работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказал он.

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"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам руки для подавления коррупции", - добавил глава государства.

Кроме того, президент выразил благодарность ЕС за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

"Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию топ-коррупционеров - беглецов", - отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции. "Предыдущие годы мы постоянно слышали, что для этого (преодоления коррупции - УНИАН) нужна только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля (свобода - ред.) на определенный срок будет ограниченной", - сказал он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.