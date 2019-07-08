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Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузить всю антикоррупционную систему Украины

21:53, 08 июля 2019
Политика
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Владимир Зеленский подчеркнул, что имеет политическую волю для преодоления коррупции / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость перезагрузки всей антикоррупционной системы Украины, включая Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему, в том числе работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - сказал он.

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"Уверен, что новый состав украинского парламента, который появится совсем скоро, полностью развяжет нам руки для подавления коррупции", - добавил глава государства.

Кроме того, президент выразил благодарность ЕС за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

"Знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что совсем скоро мы будем просить у вас не деньги, а экстрадицию топ-коррупционеров - беглецов", - отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что у него есть политическая воля для преодоления коррупции. "Предыдущие годы мы постоянно слышали, что для этого (преодоления коррупции - УНИАН) нужна только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля (свобода - ред.) на определенный срок будет ограниченной", - сказал он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

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Теги: #борьба с коррупцией#президент Украины#антикоррупционные организации#Владимир Зеленский