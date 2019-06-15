Зеленский "перезагрузит" НАБУ и САП, если не увидит результатов работы за три месяца - Рябошапка

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что критериями эффективной деятельности НАБУ и САП будет наличие процессуальных решений в "серьезных коррупционных скандалах".

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал результатов их работы, которые «удовлетворили бы запрос людей на справедливость» и «привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям».

Читайте такжеУ Зеленского хотят перезапустить судебную реформу

«Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: «Укроборонпром», «Центрэнерго», несколько других уголовных производств», - отметил Рябошапка.

По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

«Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев», - добавил Рябошапка.

«Президент определил, что должно быть три месяца, в течение которых они должны доказать, что могут эффективно работать, если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной «перезагрузке» одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей», - заявил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

На встрече обсуждались предложения по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.