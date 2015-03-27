ОБСЕ опровергает, что мониторинговая миссия была обстреляна сегодня в Широкино

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии в Twitter.

"В ответ на сообщение в СМИ, специальная мониторинговая миссия не подтверждает информацию об огне, который был направлен в сторону наших транспортных средств сегодня в Широкино", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, пресс-офицер сектора «М» Олег Сушинский заявлял, что боевики в Широкино обстреляли автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, жертв и пострадавших нет.