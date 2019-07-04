В зале Рады — снова "аншлаг": присутствуют лишь 52 нардепа
10:41, 04 июля 2019Политика
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На пленарное заседание зарегистрировались с помощью карточек 226 народных депутатов.
В Раде несколько заседаний присутствуют лишь до сотни нардепов / фото УНИАН
Практически в пустом сессионном зале Верховной Рады продолжается рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса.
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Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессионного заседания в сессионном зале присутствуют 52 народных депутата.
В то же время, по данным на табло, на пленарное заседание зарегистрировались по карточкам 226 народных депутатов.
Сегодня парламент продолжил рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с 2786-й поправки, а в целом поправок более 4600.
Как сообщалось, в начале вечернего заседания Верховной Рады 2 июля в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя был зарегистрирован 281.
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