В зале Рады — снова "аншлаг": присутствуют лишь 52 нардепа

На пленарное заседание зарегистрировались с помощью карточек 226 народных депутатов.

Практически в пустом сессионном зале Верховной Рады продолжается рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессионного заседания в сессионном зале присутствуют 52 народных депутата.

В то же время, по данным на табло, на пленарное заседание зарегистрировались по карточкам 226 народных депутатов.

Сегодня парламент продолжил рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с 2786-й поправки, а в целом поправок более 4600.

Как сообщалось, в начале вечернего заседания Верховной Рады 2 июля в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя был зарегистрирован 281.