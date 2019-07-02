Украина на встрече в Минске предложила ускорить обмен всеми заложниками

Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных".

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые сегодня состоялись в Минске, предложила ускорить процесс обмена заложников по формуле "всех установленных на всех установленных" людей.

Об этом по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

Отдельно она отметила, что "по поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна согласовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ".

Как сообщал УНИАН, из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые сегодня состоялись в Минске, не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмен заложников.