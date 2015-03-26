Порошенко рассказал о ходе расследования убийства офицера СБУ: "Задержаны более 30 преступников"
Убийство офицера СБУ в зоне проведения антитеррористической операции обусловило ряд решительных шагов со стороны правоохранителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"По двум делам задержаны более 30 преступников. Изъято огромное количество оружия. Она исчисляется уже не десятками", - подчеркнул президент.
Читайте такжеСБУ задержала 30 человек в ходе спецоперации по "зачистке" зоны АТО
Порошенко отметил, что убийство офицера СБУ, который боролся с контрабандными потоками в зоне АТО, обусловило ряд решительных шагов со стороны правоохранителей.
В частности, по его словам, на сегодняшний день повышена эффективность действий подразделений СБУ и Вооруженных сил в зоне АТО, а также приняты решительные скоординированных действий всех силовиков в работе по разоружению незаконных вооруженных формирований.
Порошенко подчеркнул, что оружие с территории АТО не должно попадать в другие регионы Украины.
Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе.
В результате обысков у задержанных злоумышленников изъят большой арсенал оружия и взрывчатка.
23 марта председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что в розыск объявлен гражданин Украины Гордеев, причастный к этому убийству.