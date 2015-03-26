Порошенко рассказал о ходе расследования убийства офицера СБУ: "Задержаны более 30 преступников"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"По двум делам задержаны более 30 преступников. Изъято огромное количество оружия. Она исчисляется уже не десятками", - подчеркнул президент.

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Порошенко отметил, что убийство офицера СБУ, который боролся с контрабандными потоками в зоне АТО, обусловило ряд решительных шагов со стороны правоохранителей.

В частности, по его словам, на сегодняшний день повышена эффективность действий подразделений СБУ и Вооруженных сил в зоне АТО, а также приняты решительные скоординированных действий всех силовиков в работе по разоружению незаконных вооруженных формирований.

Порошенко подчеркнул, что оружие с территории АТО не должно попадать в другие регионы Украины.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе.

В результате обысков у задержанных злоумышленников изъят большой арсенал оружия и взрывчатка.

23 марта председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что в розыск объявлен гражданин Украины Гордеев, причастный к этому убийству.