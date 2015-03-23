Нардеп Денисенко признал, что его помощник застрелил сотрудника СБУ в Волновахе

Об этом он заявил на брифинге в Днепропетровской ОГА в понедельник.

По его версии, Гордеев застрелил правоохранителя во время потасовки, которая возникла при попытке "остановить трафик левой водки", сообщает Украинская правда.

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Денисенко утверждает, что Гордеев остановил несколько грузовиков со стеклотарой, которая направлялась в зону АТО, но "водители кому-то позвонили и приехали представитель прокуратуры и СБУ".

Именно эти правоохранители якобы покрывали контрабанду водки.

Работник СБУ, по версии Денисенко, "потянулся по автомат Гордеева", но тот выхватил свое оружие и застрелил работника СБУ.

То же факт, что это дело совместили с другими делами о контрабанде, похищениях людей и т.д., Денисенко считает началом войны против "днепропетровской команды".

"Это команда "фас!", объявление о широкомасштабной войне не только против руководства Днепропетровской ОГА, нардепов от области, но и долго ожидаемая Путиным война по уничтожению добровольческого движения, дискредитация активистов Майдана", - заявил он.

Он рассказал, что уже арестованы 26 бойцов "Сичи", "Правого сектора" и других подразделений.

Денисенко даже заявил, что лидеры стран в Минске подписали "секретный протокол", который предусматривал три пункта: устранение Коломойского; ликвидацию добровольческого движения; нейтрализацию "Правого сектора".

Откуда у депутата такие сенсационные данные, он не уточнил.