Днепропетровская область останется под влиянием Коломойского - эксперт

Об этом Он сказал в комментарии УНИАН.

«Днепропетровская область останется под влиянием Коломойского, потому что за год сформировалась новая военно-политическая Днепропетровщина, и для того, чтобы стать лидером Днепропетровска, нужно пройти этот летний путь», - сказал он.

По мнению эксперта, ни у кого из политиков «из центра и на местах» нет такой возможности.

Небоженко отметил, что Коломойский «пустил глубокие корни» в социально-политическую структуру всего юго-востока Украины и он останется одним из ведущих политиков Днепропетровска.

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«Киев хочет этого или нет, ему придется учитывать позицию Коломойского и в реформах экономики и политики, и в борьбе с российским агрессором. Коломойский все равно останется на политической сцене, независимо от того, будет он губернатором или нет», - подчеркнул эксперт.

В то же время, он считает решение о проведении в Днепропетровске народного вече «неудачным политтехнологическим решением», которым тут же воспользовались враги Коломойского.

По мнению Небоженко, Днепропетровск останется форпостом борьбы против российской агрессии. «Днепропетровск не хочет повторить судьбу Луганска и Донецка. За год этот город выполнил главную задачу для Украины - остановил российского агрессора. Поэтому делать из Коломойского сепаратиста не получится», - сказал Небоженко.

Как отметил эксперт, пока что не ясно, что происходит: или олигархические группы во главе с Дмитрием Фирташем, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком отбирают собственность у Коломойского, или начинается процесс национализации, то есть то, чего не получилось у президента РФ Владимира Путина, который год назад заявил, что главная задача власти России - национализация элит.

«Я думаю, что все решится 30 апреля, когда суд в Австрии решит вопрос об экстрадиции Фирташа в США или вернет его как победителя Коломойского сюда, в Украину. Я не считаю, что то, что сейчас происходит, это окончательно, и мы просто не знаем самого важного: президент Порошенко - такой же олигарх, как и другие, и он просто отбирает собственность, президент Порошенко начинает независимо от своего желания кампанию по национализации, но тогда вслед за Коломойским большие сладкие куски государстве должны вернуться и от Фирташа и Ахметова, и Пинчука», - сказал Небоженко.

Как сообщал УНИАН, 24 марта президент Петр Порошенко удовлетворил просьбу Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской ОГА. По информации пресс-службы президента, «Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с ним».

Также пресс-служба сообщает, что «президент отметил, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на востоке Украины: « ... должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом на востоке Украины, защищать мир и спокойствие граждан».

В.о. председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.