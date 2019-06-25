Кислица: в 70-ю годовщину ПАСЕ мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма

По словам заместителя главы МИД, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали "разрушительные решения" в Совете Европы.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал решение о возвращении российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы поражением европейского парламентаризма и утратой ПАСЕ своего авторитета.

Об этом Кислица написал в Facebook.

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«Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации», - заявил он.

По словам Кислицы, «прискорбно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, которую Парламентская ассамблея утратила свой авторитет, и организация больше не может играть роль, которой её наделили отцы-основатели». По его словам, МИД Украины последовательно выступал против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

«Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории либо были оккупированы СССР, либо сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой относится Украина», - подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила её представителей всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ночью ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе Ассамблеи без выполнения каких-либо условий, как-то восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращение оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.