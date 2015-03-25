Геращенко: Коломойский и его команда совершили настоящий подвиг в Днепропетровской области

Об этом он написал в Facebook.

«Коломойский и его команда - Геннадий Корбан, Борис Филатов, Святослав Олейник и много других днепропетровских патриотов, которых они объединили, совершили настоящий подвиг весной и летом прошлого года, когда не дали пророссийским силам устроить шабаш не только в Днепропетровской, но и в Запорожской областях», - пишет Геращенко.

Он также добавляет, что команда экс-губернатора Днепропетровской области действовала довольно жестко с пророссийскими агентами, которые были замечены в этом регионе.

«Говорят, что в Днепропетровске не было штурмов ОГА в отличие от Донецка, Луганска, Харькова потому, что ряд российских агентов намеченных ГРУ на роль днепропетровских Губаревых, Болотовых и Безлеров, сразу после назначения Коломойского были вывезены на прогулку в лес, где с ними была проведена разъяснительная работа на предмет того, как надо любить Украину. И угрозу сепаратизма в Приднепровье как рукой сняло», - сообщает Геращенко.

Читайте такжеОпубликовано видео, на котором Порошенко подписывает отставку Коломойского

Нардеп считает, что на то время на это не был способен весь аппарат СБУ, МВД и других спецслужб, который находился «в полном параличе» после победы Майдана.

«Все хорошее, что было сделано в Днепре за прошлый год и не перечислишь в одном посту в Фейсбуке», - заключил Геращенко.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский подал в отставку. Президент Украины Петр Порошенко ее принял.