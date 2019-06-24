Кризис в ПАСЕ: России поставили условия для возвращения

Государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален рассказала о мерах, которые должна принять Россия для преодоления кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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Как передает корреспондент УНИАН, на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит 24-28 июня в Страсбуге (Франция) народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что среди членов ПАСЕ есть понимание того, что Россия должна сделать вклад в разрешение кризиса в Ассамблее, но такие меры принимаются только со стороны Совета Европы. В этой связи он задал вопрос о том, будет ли Франция ожидать от России осуществления конкретных мер, включая освобождение всех украинских политических узников и украинских военнопленных моряков.

В ответ госсекретарь Франции заявила, что предпринимаются определенные жесты и шаги для налаживания диалога с Россией, но "этого недостаточно". "Другая сторона должна также сделать свою часть работы. Российская Федерация - оплатить свои взносы", - сказала она.

Также де Моншален отметила, что Россия должна принимать комиссара ПАСЕ по вопросам защиты прав человека без задержек и давать разрешение на посещение любых мест в России.

По ее словам, необходимо, чтобы Россия выпустила всех арестованных журналистов.

Кроме того, сказала де Моншален, в вопросе освобождения захваченных Россией украинских моряков Франция работает с международными партнерами, в том числе с Германией, на самом высшем уровне. "Президент Макрон официально поднял этот вопрос, и достаточно жестко", - сказала де Моншале.

В частности, по ее словам, Макрон обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Также она сказала, что во время визита в Киев в конце мая министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с семьями украинских моряков.

"Мы работаем на всех уровнях. Мы знаем, что органы высочайшего уровня вовлечены в процесс", - сообщила де Моншален и заверила, что эта работа продолжится.

Кроме того, госсекретарь отметила важность иметь возможность защищать права простых россиян.

"И безусловно, мы должны учитывать интересы всех, включая россиян, чьи права не должны нарушаться, и правозащитники, представители меньшинств, журналисты, другие россияне - они хотят реализовать европейские ценности, и они не могут стать заложниками политических разногласий. Мы должны избежать этого любыми способами", - заявила она.