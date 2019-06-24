Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента

Лилиан Мори-Паскье, отмечают представители Украины, своевольно изменила повестку дня, хотя голосование показало нехватку голосов для переноса на осень даты празднования 70-летия Совета Европы.

Украинская делегация просит регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отстранить от ведения заседания президента Ассамблеи Лилиан Мори-Паскье из-за нарушения ею регламента.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook.

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"Украинская делегация обратилась в регламентный комитет ПАСЕ с просьбой отстранить президента Ассамблеи от ведения заседания за грубые нарушения ею регламента и неуважение к депутатам. В Страсбурге мы действуем слаженно и одной командой", - подчеркнула Геращенко.

В свою очередь, как сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, "в связи с напряжением в ПАСЕ перенесли празднование 70-летия Совета Европы на осень".

Он отметил, что президент ПАСЕ только что допустила грубое нарушение регламента: "Своевольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих). Такого откровенного хамства я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но... отказалась исправлять неправомерные действия!" - заявил Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов. И вот сейчас увидим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность", - добавил Арьев.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

24 июня этого года президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскьє подтвердила, что на летней сессии права делегации Российской Федерации в Ассамблее могут быть восстановлены.