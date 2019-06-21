Команда «Силы права» - сюрприз парламентских выборов, - Орест Сохар

Шеф-редактор издания «Обозреватель» положительно отозвался о том, что «Сила права» Андрея Сенченко зарегистрировала собственный список в ЦИК.

Я наблюдаю за этой организацией вот уже несколько лет подряд: Сенченко и его команда, шаг за шагом вели правовую войну с РФ в украинских судах. Признание фактов агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, тысячи выигранных дел, арест российских средств на сумму свыше 3.5 млрд долларов - такими результатами не может похвастаться даже правительство. Эта деятельность не была "заточена" под выборы, просто патриоты занимались своим делом. И теперь, в этой гонке им нужно не столько обещать, сколько рассказать, что они сделали для страны, отчитаться о колоссальных результатах уже проведенной ими правовой войны против РФ, - уверен Орест Сохар.

По мнению шеф-редактора «Обозревателя» организация Андрея Сенченко состоит из ведущих специалистов в сфере безопасности, обороны и международных отношений, которые имеют четкую стратегию победы в войне с РФ, это делает «Силу права» потенциальным "черным лебедем" парламентских гонок.

Мне лично импонирует, что «Сила права» не «играет варьята», не пытается оседлать конька популизма, а концентрируется на стратегических проблемах безопасности и экономического развития. Кроме того, команда Сенченко состоит из действительно новых лиц, всех регионов страны. Поэтому я считаю, что такие люди должны быть в парламенте, и мой долг донести ФБ-сообществу информацию о «Силе права». А дальше все будет зависеть от способности этой силы донести свой месседж до избирателей, - сказал Орест Сохар.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Сила права» Андрей Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Общее дело», который возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - противодействие российскому реваншу.