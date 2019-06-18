Зеленский заявил, что его приоритетом является возвращение мира в Украине

По словам Владимира Зеленского, на переговорах с президентом Франции речь шла о возвращении мира в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетом на посту является возвращение мира в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

По его словам, на переговорах с Макроном речь шла о возвращении мира в Украине. «Так и есть, это мой приоритет, это моя человеческая позиция и это позиция как президента. Это то, с чем я засыпаю и с чем просыпаюсь каждый день», - добавил он.

«Я и народ Украины, мы все не можем ждать еще пять лет, мы хотим закончить войну, но, чтобы завершить войну, обе стороны: и Россия, и Украина должны хотеть закончить войну, не только Украина», - заявил Зеленский.

«Мы очень хотим, чтобы нас услышали, чтобы мы вернулись к нормальным Минским договоренностям, чтобы мы это все сделали и чтобы у нас закончилась война, и чтобы наши ребята живыми вернулись домой. Я не могу каждый день, как и каждый украинец, слышать, что у нас кого-то не стало», - добавил президент.

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В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает шаги президента Украины Владимира Зеленского по прекращению огня на Донбассе.

Президент Франции подчеркнул, что конфликт на Донбассе, который длится уже пять лет, «раздирает Европу».

Он обратил внимание, что Зеленский сказал, что приоритет его президентского мандата заключается в восстановлении мира и чтобы «заставить оружие замолчать».

«И снова мы хотим вернуться к Минскому формату для того, чтобы страна вернулась к миру», - сказал Макрон.

«Я готов, я уверяю, поддержать вас, господин президент, в этом намерении и также в диалоге с Россией», - заявил президент Франции.

Макрон уточнил, что приветствует усилия Зеленского по установлению режима прекращения огня на востоке Украины и по решению проблем местного населения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности установления мира на Донбассе военным путем и призвал сохранить санкционный режим и дипломатическое давление в отношении Российской Федерации.