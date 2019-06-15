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Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской ОГА

12:59, 15 июня 2019
Политика
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Президент назначил временно исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской облгосадминистраций / фото t.me/PresidentZelenskij

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.

Тексты соответствующих указов от 14 июня обнародованы сегодня на сайте главы государства.

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Согласно указам, временно исполняющими обязанности руководителя Полтавской ОГА назначен заместитель председателя Олег Плугал, Одесской - заместителя председателя Светлана Шаталова.

Как сообщал УНИАН, 11 июня президент освободил Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА и Романа Толстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА.

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Теги: #облгосадминистрации#Владимир Зеленский