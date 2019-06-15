Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.
Тексты соответствующих указов от 14 июня обнародованы сегодня на сайте главы государства.
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Согласно указам, временно исполняющими обязанности руководителя Полтавской ОГА назначен заместитель председателя Олег Плугал, Одесской - заместителя председателя Светлана Шаталова.
Как сообщал УНИАН, 11 июня президент освободил Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА и Романа Толстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА.