Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Полтавской и Одесской ОГА

11 июня президент Владимир Зеленский уволил предыдущих временно исполняющих обязанности руководителей Одесской и Полтавской ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций. Тексты соответствующих указов от 14 июня обнародованы сегодня на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский назвал трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА и спросил мнение людей Согласно указам, временно исполняющими обязанности руководителя Полтавской ОГА назначен заместитель председателя Олег Плугал, Одесской - заместителя председателя Светлана Шаталова. Как сообщал УНИАН, 11 июня президент освободил Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА и Романа Толстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА.

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