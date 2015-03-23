Коломойский рассказал о реформах, политике и войне на Донбассе

Реформы и децентрализация

Игорь Коломойский заявляет о необходимости децентрализации власти и большей финансовой самостоятельности регионов.

По его словам, в Украине «реформы идут, но идут очень медленно».

При этом Коломойский подчеркнул, что «самый основной вопрос» - это децентрализация.

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«Это экономическая децентрализация, финансовая децентрализация, бюджетная децентрализация. Это самое главное. Если ее не будет, то люди не поверят. И никакие там коломойские и еще кто-то не спасут ситуацию», - добавил он.

Скандал вокруг "Укртранснафты"

Отвечая на вопросы об "Укртранснафте", Коломойский ответил, что за скандалом вокруг государственной компании стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

«Укртранснафта – это как кровеносные сосуды всей системы. Если эти кровеносные сосуды по каким-то причинам перестанут работать, весь комплекс (нефтепереработки в Украине - УНИАН) остановится, - сказал Коломойский. – И я знаю тех, кто заинтересован в том, чтобы они остановились. У нас в нефтепродуктовом бизнесе есть такая группа «Континиум», которой управляет, не побоюсь этого слова, организованная преступная группа, во главе которой стоит депутат Еремеев (Игорь Еремеев - УНИАН) и который стоит за всеми этими событиями».

При этом Коломойский подчеркнул, что борьба группы «Континиум» на рынке носит признаки картельного сговора. «Если вы посмотрите на цены на автозаправочных станциях, то цены на автозаправочных станциях группы «Укрнафта», «Укртатнафта», «Синтоза», «Авиас», они всегда по бензинам на 2-3 гривни стоят дешевле. Эта разница в цене всегда сохранялась. И это не дает Еремееву покоя. Он сговорился со всем рынком. Они повышают цены по телефонным звонкам. Мы никогда не входили в этот картельный сговор. Мы держим свою ценовую политику, и она носит социальный характер», - подчеркнул Коломойский.

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Коломойский подчеркнул, что Еремеев пытается сейчас нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту. «Чтобы разрушить нашу систему торговли, ему (Еремееву - УНИАН) надо нанести удар по нефтеперерабатывающему предприятию - по Кременчугу, потому что своего завода у него (у Еремеева - УНИАН) нет», - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Война на Донбассе

Коломойский считаетє, что в Украине все очень зациклены на том, что за всеми событиями на Донбассе стоит Путин.

"Я не считаю, что нам надо прогнозировать действия Путина. У нас есть два субъекта, которые мы не признаем- это "ДНР" и "ЛНР", но которые состоялись, к большому сожалению нашему. Они существуют. Мне кажется, что мы очень зациклены на том, что всем управляет Путин, и за всем этим стоит Путин, и переговоры вести надо вести только с Путиным", - сказал Игорь Коломойский.

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Он сказал, что переговоры нужны, не смотря на то, что они не свободны в своих действиях, поскольку "над ними стоит Путин, над каждым их них (речь идет о Захарченко и Плотницком- УНИАН) стоит деятель ФСБ с передернутым затвором: и шаг вправо, шаг влево считается побегом".

При этом Коломойский считает, что риторика главарей сепаратистов изменилась.

Участие в политике

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский «на даном этапе» не планирует создание своего политического проекта, понимая негативное отношение к себе в обществе.

По его словам, такой проект бесперспективен «по причине того, что я все равно в глазах общества, в глазах людей остаюсь олигархом, крупным капиталом, кровопийцей и мздоимцем, или еще кем-то, то есть негативом».

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Коломойский подчеркнул, что нет смысла заниматься тем, что заведомо «носит какую-то проыграшную ситуацию».

При этом он не отрицает, что ему интересна политика