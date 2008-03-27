Эксперт: возрождение оси Москва – Берлин – Париж очень опасно для Украины и ЕС
14:40, 27 марта 2008Политика
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В Бухаресте создадут антиукраинскую оппозицию
|Григорий Перепелиця
Эксперт отметил, что в авангарде стран, которые не хотят, чтобы Украина подключилась к ПДЧ, идут Германия и Франция, частично их поддерживает Италия и Испания. Как раз эти страны сориентированы на российские интересы. По словам Перепелицы, "это вопросы связанные со снабжением газа и, конечно, эта четверка будет оказывать сопротивление попыткам нашей страны попасть в Европу. Потому что это противоречит геополитическим интересам России".
"Они склонны считаться больше с интересами России, и они готовы отдать интересы Украины в угоду политическим интересам России. Поэтому в Бухаресте будет, если и не антиукраинский фронт, то во всяком случае мощная антиукраинская оппозиция", - отметил эксперт.
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