Эксперт: возрождение оси Москва – Берлин – Париж очень опасно для Украины и ЕС

Cегодня мы видим возрождение оси Москва – Берлин – Париж, - сказал в эксклюзивном интервью УНИАН директор Института внешней политики Григорий Перепелица, отвечая на вопрос относительно конъюктуры будущего саммита НАТО в Бухаресте, - Эта ось является очень опасной, не только для самой Украины, а для самого будущего Евросоюза, потому что воссоздание такой геополитической оси поможет России играть на противоречии внутри Европейского Союза.

Эксперт отметил, что в авангарде стран, которые не хотят, чтобы Украина подключилась к ПДЧ, идут Германия и Франция, частично их поддерживает Италия и Испания. Как раз эти страны сориентированы на российские интересы. По словам Перепелицы, "это вопросы связанные со снабжением газа и, конечно, эта четверка будет оказывать сопротивление попыткам нашей страны попасть в Европу. Потому что это противоречит геополитическим интересам России".

"Они склонны считаться больше с интересами России, и они готовы отдать интересы Украины в угоду политическим интересам России. Поэтому в Бухаресте будет, если и не антиукраинский фронт, то во всяком случае мощная антиукраинская оппозиция", - отметил эксперт.