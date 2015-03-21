Порошенко разрешил засчитывать воинскую службу в рабочий стаж

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (регистрационный номер 2149), внесенный Кабинетом министров Украины.

Данным законом предусмотрено, что время пребывания граждан Украины на воинской службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

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Время прохождения срочной воинской службы, а также время прохождения воинской службы в особый период, который объявляется в соответствии с Законом Украины “Об обороне Украины”, засчитываются в стаж работы, что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на срочную воинскую службу, на воинскую службу в особый период, который объявляется в соответствии с Законом Украины “Об обороне Украины”, человек учился по специальности в профессионально-техническом учебном заведении, работал по профессии или занимал должность, дающую право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Время учебы в профессионально-техническом учебном заведении, время прохождения срочной воинской службы, а также время прохождения воинской службы в особый период, которые засчитываются в стаж работы, дающей право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должны превышать имеющийся стаж работы, дающей право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Время прохождения военнослужащими воинской службы в особый период засчитывается в их выслугу лет, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы на льготных условиях в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины.