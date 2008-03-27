Россия будет покупать украинские телеканалы и вербовать регионалов?

Россия будет употреблять более утонченные инструменты реинтеграции, "подгребания" Украины. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал Директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Отвечая на вопрос относительно следствий вероятного неприсоединения Украины к ПДЧ, эксперт спрогнозировал, что усилится идеологическая экспансия на Украину: "Поскольку в Украине действуют демократические механизмы, то России достаточно купить несколько украинских телеканалов и изменять редакционную политику. Изменяя политику ведущих украинских СМИ, можно изменять сознание, которое будет отражать интересы чужой страны. Следующий шаг – реинкорпорация украинской политической элиты, прежде всего той элиты, которая представлена в Партии Регионов и среди левых сил, в российские геополитические инструменты".

Для примера эксперт навел недавнее выступление Валерия Коновалюка на 5 канале. “Он все время повторял, что присоединение к ПДЧ противоречит российским интересам. И у меня создавалось впечатление, что этот яркий представитель Партии Регионов – парламентарий Госдумы России”, - сказал эксперт. Он также считает, что эта стратегия реинтеграции Украины уже не будет предусматривать образования Союза с правом выхода. Будущая интеграционная модель России будет связана с разрушением суверенитета стран и входом их в состав самой России.

Полностью интервью с Григорием Перепелицей читайте тут