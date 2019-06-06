Бойцы "Альфы" на суде по делу экс-беркутовцев подтвердили, что не видели среди митингующих людей с оружием

Сегодня Святошинский райсуд Киева допросил двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" и в очередной раз на 60 суток продлил срок содержания под стражей 5 экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых расстрелах участников Евромайдана.

На заседании суда по делу 5 экс-"беркутовцев" бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" подтвердили, что не видели среди митингующих людей с оружием, которые бы вели огонь по правоохранителям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

Он сообщил, что сегодня в Святошинском райсуде Киева допросили двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", которые 20 февраля 2014 года находились на крышах зданий в правительственном квартале и вели контрснайперское наблюдение.

Донской отметил, что оба бойца "Альфы" в суде подтвердили показания, что не видели среди митингующих людей с оружием, а также не видели людей с оружием ни в окнах гостиницы "Украина", ни на крыше здания Кабинета министров.

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По словам Донского, это опровергает версию адвокатов экс-"беркутовцев" о том, что по митингующим могли стрелять из гостиницы "Украина" или с крыши Кабмина, или со стороны Майдана Незалежности, где находились протестующие.

Также Донской подчеркнул, что задачей "альфовцев" было именно выявлять и обезвреживать снайперов, которые могли бы вести огонь по правоохранителям.

Кроме того, суд сегодня в очередной раз еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей 5 экс-"беркутовцев".

Следующее заседание суда по делу о расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года начнется в 11.30 11 июня.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело в отношении экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.