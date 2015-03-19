The New York Times: Выгоды от Украины

Об этом пишет Райан Эванс в своей статье «Выгоды от Украины», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Если кризис в Украине останется в Украине, весь этот эпизод на самом деле будет означать победу международного порядка, который подписали Соединенные Штаты после Второй мировой войны.

Большую часть Европы сегодня объединили вопросы безопасности, чего не было в течение многих лет. Германия осваивается в роли лидера внешней политики континента. Хотя оборонные бюджеты многих европейских стран не выполняют своих обязательств перед НАТО, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Нидерланды и Румыния заявили, что они увеличат свои расходы на оборону. Предстоит еще многое сделать, но то, что Европа более серьезно воспринимает свою оборону, несомненно, хорошая новость для Соединенных Штатов.

В другой знаменательной победе американского руководства, спустя несколько лет после единодушной поддержки режима международных санкций против Ирана в связи с его ядерной программой, Вашингтон повторил свой дипломатический подвиг в отношении России. Отчасти то, что Европейский союз ввел решительные санкции против Москвы, было связано с его волей. Они, в сочетании с резким падением мировых цен на нефть, нанесли существенный ущерб российской экономике.

В январе рейтинговое агентство Standard & Poor 's понизило суверенный кредитный рейтинг России до спекулятивного. Богатые россияне массово покидают страну. Отток капитала вырос более чем в два раза в 2014 году, до примерно 151 млрд долларов только за год. Потребительские цены стремительно растут. По оценкам Международного валютного фонда, в 2015 году экономика России сократится на 3 процента.

Иными словами, Путин откусил больше, чем его страна может прожевать. Россия возможно и региональная держава с ядерным оружием и вооруженными силами, более сильными, чем у соседей, за исключением Китая, но это тень Советского Союза с точки зрения проецирования силы. Захват Крыма и ведение войны в восточных областях Украины уже существенно сказались на вооруженных силах России и ее казне, оставив соперника США ослабленным, если не наказанным.

Правительство России отрицает, что их войска действуют в Украине. Это утверждение нелепое, но также показательное: Это поклон международному праву. Если бы Путин действительно хотел перевернуть геополитическую шахматную доску, он не предпринимал бы таких упорных попыток запутать окружающих.

Все это имеет последствия далеко за пределами Европы. Некоторые комментаторы опасаются, что отказ Вашингтона реагировать более решительно на агрессию России в Украине может подтолкнуть Китай к захвату территории соседей в Азии. На самом деле, кризис в Украине продемонстрировал, что обязательства Америки, данные ее союзникам, остаются нерушимыми, и это важный сдерживающий фактор для Китая.

Коммунистической партии Китая должно быть интересно, вызовет ли это серьезные ответные меры в Восточной Азии, если они когда-либо захватят спорные рифы или острова в Южном или Восточно-Китайском море. Китай зарабатывает свое богатство путем экспорта промышленных товаров, и, по крайней мере, так же как Россия, уязвим к международным санкциям и другим, более строгим контрмерам, таким как военно-морская блокада.

Для соседей Китая, кризис в Украине также должен оправдать и укрепить нынешний международный порядок под руководством Америки. Украина сделала себя уязвимой из-за терпимости к коррупции и неспособности модернизировать свои вооруженные силы; Азиатские государства сейчас настороже. Особенно те, которые формально не являются союзниками Соединенных Штатов, поскольку для них растут риски, остаться за рамками договоренностей о региональной безопасности. Неслучайно, Вьетнам и Малайзия пытаются установить более тесные отношения с Соединенными Штатами.

Судьба Украины, как единого целого, неопределенная, и непрекращающиеся страдания ее народа не стоит преуменьшать. Но какими бы мрачными не были эти вопросы, они не угрожают жизненно важным стратегическим интересам Соединенных Штатов. Во всяком случае, война России в Украине – это чистая выгода для Вашингтона: союзники по НАТО признают важность укрепления своей обороноспособности; государства Европы сплотились; и другие страны видят необходимость смещения региональных держав путем укрепления своих собственных вооруженных сил и заключения союзов.

На это стоит обратить внимание «ястребов» в Вашингтоне. Представители обеих основных партий настаивают на том, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине оружие, несмотря на то, что такие действия рискованны и могут обострить конфликт и повлечь за собой еще больше смертей, но они недооценивают неожиданные выгоды, которые появились на сегодняшний день. Гамбит Путина в Украине – попытка повысить мощь и мировой авторитет России, но это только укрепляет организованный Америкой мировой порядок. Не мешайте врагу, когда он делает неправильный ход.