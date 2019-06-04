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Зеленский назвал слухами информацию о возможном дефолте

22:10, 04 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский: "Что касается дефолта - это слухи" / фото УНИАН

Об этом глава государства заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице Администрации президента в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу "Приватбанка" намерен защищать интересы государства и граждан Украины.

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Теги: #дефолт#Владимир Зеленский