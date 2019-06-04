Зеленский назвал слухами информацию о возможном дефолте
22:10, 04 июня 2019Политика
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По словам Владимира Зеленского, заявления о дефолте не имеют ничего общего с его официальной позицией.
Владимир Зеленский: "Что касается дефолта - это слухи" / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможном объявлении дефолта в Украине.
Об этом глава государства заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщается на странице Администрации президента в Twitter.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.
“Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией”,- сказал Президент @ZelenskyyUA встречаясь с Еврокомиссаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) June 4, 2019
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу "Приватбанка" намерен защищать интересы государства и граждан Украины.
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