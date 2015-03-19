Украина не использовала весь арсенал невоенного сопротивления оккупации Донбасса - политолог

Об этом в эфире 5 канала заявил аналитик ГМ «ОПОРА», политолог Александр Клюжев.

"Решение Верховной Рады о признании части Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями - это начало формирования стратегии сопротивления не только военным путем, но и другими средствами, которые есть у Украины. Россия прекрасно осознает, лучше чем мы с вами, что Украина еще не использовала максимальный арсенал невоенных средств реагирования на ситуацию, которая сложилась на Донбассе", - сказал политолог.

Читайте такжеРада признала часть Донбасса оккупированной территориейПо его мнению, такими средствами должны стать "десепаратизация" Донбасса и экономическая борьба с контролируемыми незаконными вооруженными формированиями образованиями.