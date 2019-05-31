В СНБО озвучили потенциальную дату встречи в "нормандском формате"

Данилюк сообщил также, что вскоре будут названы новые представители Украины в Трехсторонней контактной группе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может пройти в середине июля. Читайте такжеЗеленский обсудил с главами МИД Франции и Германии "креативные идеи" насчет "Минска" - АП

В эфире телеканала 1+1 Данилюк сообщил также, что вскоре будут названы новые представители Украины в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план», - заявил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в "нормандском формате", когда для этого сложатся «должные политические условия».

Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление переговоров в "нормандском формате".