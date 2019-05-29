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Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»

00:36, 29 мая 2019
Политика
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Эммануэль Макрон / REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в «нормандском формате» с участием Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. 

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По его словам, он бы хотел встречи, и он планирует ее организовать. Макрон отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Urdupoint.

«У нас будут контакты, я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит», - отметил он.

По его словам, как только политические условия будут готовы с этой стороны, встреча будет созвана.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД заявили, что в Берлине дипломаты определяют будущее Минского процесса.

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Теги: #нормандский формат#Макрон#Владимир Зеленский