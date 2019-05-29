В Раде зарегистрирован законопроект об импичменте президента

Проект закона получен парламентом сегодня.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 10339 «О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования совершения Президентом государственной измены или другого преступления» («Об импичменте»).

Читайте такжеКомитет ВР рекомендовал нардепам определить судьбу Гройсмана уже завтра

Автором законопроекта является народный депутат от фракции «БПП» Алексей Гончаренко.

Проект закона получен парламентом сегодня. Текст документа и его детали пока не опубликованы.

Отметим, ранее представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об импичменте президента и об отзыве депутатов уже готов. При этом он отметил, что в парламенте сегодня существует ряд законопроектов, которые касаются процедуры импичмента, создания временных следственных комиссий.

Стефанчук считает, что все это должно быть выписано в одном законопроекте. “Мы считаем, что это должна быть отдельная комплексная процедура”, - сказал он.