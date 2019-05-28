Нардеп Каплин вышел из фракции "БПП"

Об этом на пленарном заседании сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Народный депутат Украины Сергей Каплин вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Читайте такжеПартия Порошенко изменила свое название

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, Каплин избирался в парламент в 144-м избирательном округе (Полтавская область).

Напомним, Сергей Каплин баллотировался в президенты Украины.

В качестве кандидата он задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв. м и в столице - 203,9 кв. м, которые, правда, зарегистрированы на других граждан.

Из автомобилей на политике зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска. В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн. а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).