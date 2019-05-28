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Нардеп Каплин вышел из фракции "БПП"

14:49, 28 мая 2019
Политика
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Сергей Каплин покинул фракцию БПП / Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, Каплин избирался в парламент в 144-м избирательном округе (Полтавская область).

Напомним, Сергей Каплин баллотировался в президенты Украины.

В качестве кандидата он задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв. м и в столице - 203,9 кв. м, которые, правда, зарегистрированы на других граждан.

Из автомобилей на политике зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска. В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн. а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).

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Теги: #БПП#нардеп Каплин