Арендованное у парламента жилье и лишь зарплата депутата: обнародована декларация кандидата в президенты Каплина

От Рады он получил более 38 тысяч гривен компенсации.

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Каплин задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв. м и в столице - 203,9 кв. м, которые, правда, зарегистрированные на других граждан.

Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Из автомобилей на политика зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска.

В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн. а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).

Также политик задокументировал выплату средств по исполнительному листу в размере 99 067 грн.

Как сообщалось, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.