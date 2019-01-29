Арендованное у парламента жилье и лишь зарплата депутата: обнародована декларация кандидата в президенты Каплина
Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Каплин задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв. м и в столице - 203,9 кв. м, которые, правда, зарегистрированные на других граждан.
Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Читайте также15 квартир и 10 гаражей: Балашов показала свою декларацию
Из автомобилей на политика зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска.
В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн. а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).
Также политик задокументировал выплату средств по исполнительному листу в размере 99 067 грн.
Как сообщалось, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.