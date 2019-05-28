ВР отказалась профинансировать дополнительные 14 дней отпуска ветеранам войны и пострадавшим участникам Революции достоинства

Дополнительные дни отпуска правительство предлагало финансировать за счет предназначенных на оплату труда средств предприятий.

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона о финансировании дополнительных 14 дней отпуска отдельным категориям ветеранов войны и пострадавшим участникам Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны" (№ 9400) " проголосовали лишь 185 народных депутатов.

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Изменениями правительство предлагало определить источники финансирования дополнительного 14-дневного оплачиваемого отпуска отдельным категориям ветеранов войны и пострадавшим участникам Революции достоинства, статус которых определен законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Реализация предложенных изменений предусматривала бы, что расходы, связанные с оплатой таких отпусков, будут осуществляться за счет средств работодателя, предназначенных на оплату труда.