100 дней правительства, 60 дней бюджета: налогоплательщики работают на Нафтогаз и выплату сбережений

О геракловых успехах таможни и об увольнениях нечистых на руку налоговиков за возмещение фиктивного НДС написано и сказано уже достаточно много. Взглянем в этот раз на расходы бюджета, поскольку они красноречиво свидетельствуют о приоритетах правительства и о том, насколько декларирование этих приоритетов отвечает языку чисел. Сравнение выполнения бюджета за январь-февраль в 2007-м и в 2008 году дает основания для интересных и далеко идущих выводов. Собственно, тренды не являются новыми. Просто в этот раз мы подтвердим их цифрами (или опровергнем).

Государство становится более патерналистским

Бюджетные расходы на социальную защиту (государственный и местный бюджеты без учета пенсионного фонда) свидетельствуют: государство на глазах становится более патерналистским. Другими словами, населению дают рыбу, а не удочку, чтобы эту рыбу ловить. Если в прошлом году на социальную защиту было потрачено 27 процентов всех расходов бюджета, то в этом году уже 32 процента. Прирост произошел по статье «трансферты другим категориям населения», которая прибавила в удельном весе сразу 8 процентных пункта – с пяти процентов расходов в прошлом году до тринадцати в январе-феврале 2008 года. Под этой категорией имеются в виду прежде всего выплаты обесцененных сбережений.

Бюджетники в ожидании больших зарплат Фискальная щедрость еще не зацепила бюджетников. Доля их зарплат (вместе с начислениями на фонд заработной платы) в этом году достигла 36 процентов всех бюджетных расходов, в то время как в прошлом году в это время она составляла 40 процентов. Зарплатный дождь правительством сознательно отложен на осень, когда должен быть внедрен следующий этап тарифной сетки.

Бюджетная поддержка Нафтогаза

На фоне увеличения социальных расходов государственная поддержка экономики не только не уменьшается, однако и растет как доля расходов – с 10 процентов в прошлом году до 13 процентов в этом году. Объяснение этому одно – правительство финансирует за счет налогоплательщиков Нафтогаз. Бюджетная компенсация Нафтогазу составляла 46 процентов расходов на экономику, и именно на эти два миллиарда выросли бюджетные ассигнования по этой статье по сравнению с прошлогодними январем-февралем. Другими словами, газовая война с Газпромом не стала украинским Ватерлоо не только из-за подвижничества нашей лидера, но и потому, что в ее распоряжении была бездонная казна. В прошлом году за этот период из бюджета в поддержку нефтегазовой отрасли было потрачено 438 тысяч гривен, что составляло 0,02 процента всех государственных расходов на экономику. К сведению комментаторов: сопоставление 46 и 0,02 процента является констатацией факта, а не политической позицией автора.

Правительство пока еще осторожно тратится на строительство дорог – расходы на дорожное хозяйство составляли 12 процентов от всех ассигнований на экономику в противовес 33 процентам в прошлом году. Угольная промышленность получила 15 процентов средств, направленных из бюджета в экономику, в то время как в прошлом году – одну пятую. То же самое касается и сельского хозяйства – 12 процентов всех экономических расходов в этом году против 22-х год назад.

Больше на науку, меньше на государственное управление

Обязательство правительства укротить бюрократическую гидру пока еще находят подтверждения в цифрах – расходы на государственное управление усохли с 11 процентов всех бюджетных ассигнований до 9-ти. Номинально они, конечно, выросли, однако соответствуют меньшей части бюджетного пирога. Дает о себе знать штиль на рынке внутренних государственных заимствований: правительство все меньше тратится на обслуживание государственных казначейских облигаций. Заметно выросли расходы на фундаментальную науку (на 44 процента). Следовательно, активная апелляция Ю.В. к Академии наук и ее патриарху Борису Патону, попытка задействовать академическую науку в решении актуальных государственных вопросов находит свое подтверждение в бюджетной поддержке.

Правительство наращивает «жирок»

Два первых месяца года завершены с профицитом почти в 6 миллиардов гривен, причем в одинаковой степени экономили средства и государственный, и местные бюджеты. Нагромождение этих средств на едином казначейском счете (в сравнении с 1.01.08 они выросли на 9,8 млрд. грн.), в соединении со стерилизационными мероприятиями НБУ по абсорбированию лишней ликвидности и фактическим отсутствием центробанка на рынке покупки-продажи валюты, привели к дефициту гривни и лишили (временно?) доллар тех курсовых преференций, которыми он пользовался в Украине. Весеннее накопление средств, впрочем, не является исключительным признаком правительства Тимошенко. Его предшественники также аккумулировали средства на казначейском счете с тем, чтобы в декабре вымести их из закромов. Скажем, правительство Януковича–Азарова опустошило в прошлый декабрь остатки государственных средств на 11 млрд. грн., или 1,6 процента ВВП.

Инфляционный налог

Победные реляции о 65-процентном росте бюджетных расходов по сравнению с прошлым годом никого не должны убаюкивать, поскольку при таком сопоставлении нужно учитывать инфляционный налог. Инфляция февраля с.г. в сравнении с прошлым февралем достигла 21,9 процента. Однако даже с ее учетом фонд зарплаты бюджетников вырос на 24 процента, расходы на образование – на 21 процент, а на опекаемую Президентом культуру – на 30 реальных процентов. Именно Президент, вместе с оппозицией, едва ли не больше всего настаивает сегодня на пересмотре бюджета, считая, что «скорейшее принятие реального государственного бюджета 2008 года станет лучшим средством борьбы с инфляцией».

В действительности же едва ли не единственное средство спасти бюджет от инфляционной лихорадки – это оставить его таким, как он есть. Как только изменения в бюджет попадут в парламент, они заживут своей жизнью, независимой от правительства. Стероид депутатского популизма превратит их стройное телосложение в инфляционного брюхана.

Однако этого, похоже, не избежать. Ю.В. нужно увеличивать ассигнования на выплату обесцененных сбережений - они вот-вот исчерпаются; Главнокомандующий требует денег для армии; “Регионам” нужно попиариться на индексации доходов, чтобы подлить в инфляционную топку тонну-другую керосина.

А еще Конституционный суд вот-вот может признать отмену права льготного проезда народных депутатов (и судей) в общественном транспорте, внедренное госбюджетом-2008, неконституционным.

И как, скажите, после этого не пересматривать бюджет?

Игорь Шпак