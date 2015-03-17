Коалиция никак не договорится – заседание Рады перенесли еще на 4 часа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны сообщила заместитель председателя ВР Оксана Сыроед.

В частности, она отметила, что заседание Совета коалиции продолжается, добавив, что вечернее заседание начнется в 16.00.

Во время этого объявления в сессионном зале несколько народных депутатов выкрикивали: “Ганьба”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром первый вице-спикер Андрей Парубий объявил, что заседание ВР начнется в 12.00, поскольку продолжаются консультации относительно вопросов повестки дня.

В то же время, первый заместитель руководителя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко ранее заявил, что в коалиции нет согласованной позиции по вопросу особого статуса территорий в зоне боевых действий.

Также примечательно, что сейчас в консультациях с руководителями фракций участвует также секретарь СНБО Александр Турчинов.